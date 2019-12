Uitzonderlijk warm vandaag: tijd voor het foute kerstshirt

Normaal gesproken is 6 graden gangbaar voor deze tijd van het jaar, zegt Dorien Bouwman van Weer.nl. Maar dinsdag wordt het, vooral als de zon er doorheen komt, uitzonderlijk warm weer. “Vooral in Oost-Brabant kan de temperatuur hoog uitpakken.”

Warme lucht uit de Spaanse Pyreneeën is daar verantwoordelijk voor, zegt Dorien. “Het is lucht die onderaan de bergen ineens flink opwarmt. De wind waait uit het zuiden en blaast die warme lucht deze kant op. Wat daar ook bij helpt, is dat het hoog in de lucht relatief warm is nu."

's Ochtends vroeg komt die lucht via het zuiden de provincie binnen, waardoor het kwik al vroeg op zo'n 10 graden staat. Daarna komt de zon regelmatig tevoorschijn en loopt de temperatuur verder op. Wie dinsdag dus in touw is, kan daar beter geen dikke kersttrui bij aantrekken, adviseert Dorien.

Warmterecord?

Gaat er dinsdag een Brabants warmterecord sneuvelen? “Het record voor Brabant heb ik niet helemaal scherp, maar in Maastricht staat het op 16,7 graden. De kans dat dat er aan gaat, is klein. Er is een model dat dinsdag 17 graden voorspelt, maar dat zien wij niet snel gebeuren, tenzij die zon echt enorm gaat schijnen.”

Ook de komende dagen blijft het zacht. Tot en met woensdag is het zonnig en vanaf donderdagavond valt er waarschijnlijk wat regen, maar het blijft warm voor deze tijd van het jaar.

“Het is vrij helder, dus dinsdagnacht gaat de temperatuur weer hard naar beneden", zegt Dorien. "Maar dat komt niet in de buurt van het vriespunt. Woensdag is het dan met een graad of 9 weer een stuk kouder, maar nog steeds warmer dan gebruikelijk. En in de dagen daarna gaan we weer richting de dubbele cijfers, dus het blijft zacht.”

Tot aan de kerst blijft het dus aan de warme kant buiten. Achterin december lijkt het kwik pas wat te gaan dalen, zegt Dorien. “Maar dan nog steeds heb je het niet over sneeuw of ijs.”