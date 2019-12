Verlichting langs de A16 bij Galder en A27 bij Werkendam brandt weer tijdens nachtelijke uren

De verlichting langs een deel van de Brabantse snelwegen A16 en A27 is sinds afgelopen vrijdag weer aan. Op de A16 gaat het om het deel tussen het knooppunt Galder en de grens met België. Op de A27 brandt tussen Nieuwendijk en Werkendam ook de verlichting weer tussen elf uur ’s avonds en vijf uur in de ochtend.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen maandag aan de Tweede Kamer. Een klein deel van de snelwegen waar het licht ’s nachts in 2013 was uitgezet, is sinds vrijdag weer verlicht. Het gaat om tachtig kilometer snelweg.

In totaal was langs 550 kilometer snelweg het licht 's nachts uit. Een natuurbeschermingswet verbiedt het verstoren van beschermde diersoorten en het beschadigen van rust- en voortplantingsplaatsen, waar de lichten mogelijk voor zorgen.

Deskundigen zeggen dat langs een groot deel (470 kilometer) niet valt uit te sluiten dat dit ook gebeurt door de lantaarns langs de weg. Het is de wens van dit kabinet dat snelwegen weer verlicht worden 'daar waar dit bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid'.