Addy van de Krommenacker viert zijn kerstmis 'alleen maar niet eenzaam'

Voor Addy van de Krommenacker was 2019 een jaar waarin hij vanwege een faillissement afstand moest doen van zijn modewinkels. Maar door die ellende ondervond hij ook de waarde van vriendschap en familie en merkte hij hoe geliefd hij in Den Bosch is. Die steunbetuigingen geven hem de kracht om toch met een goed gevoel kerstmis te vieren en zich daarna weer te storten op wat hij het liefst doet en het beste kan: mode ontwerpen.

In zijn definitief gesloten winkel aan de Verwerstraat in Den Bosch, waar hij nog druk bezig is om de boel voor het einde van dit jaar af te ronden, blikt hij terug en kijkt hij vooruit op wat gaat komen. Bijvoorbeeld de komende kerstdagen. Hoe gaat hij die vieren?

"Ik denk in mijn eentje in Milaan. Of dat zielig is? Nee, natuurlijk niet. Ik heb daar een appartement in hartje centrum en als ik de deur uit stap is het daar levendig en sfeervol. Soms heb ik het echt even nodig om alleen te zijn. In de voorbije periode kwam het daar nauwelijks van. Ik heb hier veel vrienden die erg begaan zijn, maar soms werd dat me allemaal te veel. Daarom heb ik nu tijd en rust nodig om erachter te komen wat ik nu eigenlijk zelf wil."

Zonder winkel en zonder personeel

En wat hij zelf wil, is eigenlijk wel duidelijk. Het faillissement heeft er bij hem flink ingehakt, maar de mode-ontwerper in hem is nog steeds springlevend.

"Dat is mijn passie, dat is mijn leven en daar ben ik goed in. Ik hoef geen dure auto's; het enige wat ik wil is werken met stoffen, jurken maken en designen. In Milaan en Nederland voel ik me thuis. Dat is mijn wereld. Daar kan ik creatief bezig zijn en hier heb ik mijn klantenkring. Dus daar wil ik me verder op storten. Zonder winkel en zonder personeel. Maar dat alles vorm te geven, in combinatie met de curator en dergelijke, is nog een hele kluif."

Hartverwarmende reacties

Addy van de Krommenacker heeft er, hoewel hij volgend jaar 70 wordt, nog steeds de energie voor. Mede door alle opbeurende reacties. Vrienden, bekenden, BN'ers, maar ook heel veel onbekenden lieten op een aardige manier van zich horen.

"Daarnaast heb ik opnieuw gemerkt hoe belangrijk familie is. Omdat ik altijd zo druk ben, heb ik daar vaak geen tijd voor gehad of gemaakt. Maar ik vond het heel fijn hoe close mijn familie was toen het nodig was en dat heeft ook echt geholpen. Maar bijvoorbeeld ook hoe er hier in Den Bosch werd gereageerd. Het was hartverwarmend hoe mensen lieten blijken hoe ze me waarderen en me zo bij Den Bosch vinden horen. Ik werd er soms echt emotioneel van."

Dus zit Addy van de Krommenacker ook dit jaar toch behoorlijk positief bij de kerstboom. Wel alleen, maar niet eenzaam in Milaan. Welk kerstlied hoort daar wat hem betreft bij?

Stille nacht, heilige nacht

"Dat moet voor mij 'Stille nacht, heilige nacht' zijn. Heel veel jaren ging ik hier naar de kerstviering in de Sint-Jan, ook het liefst alleen. En als dan 'Stille nacht' gezongen werd. deed me dat wat. Dan dacht ik ook aan de tijd dat ik nog misdienaar was in de Petruskerk in Uden en daarna bij de nonnen. Dan kwam ik na de kerstviering thuis en dan gingen we met het gezin aan de tafel met wit tafelkleed worstenbroodjes eten. Dus dit lied vind ik vanwege de rust en bezinning het meest bij kerstmis horen. Het hele jaar is hectisch, maar met kerst staat het even allemaal stil."