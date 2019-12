Grote brand bij restaurant in Velp

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. De Bosschebaan (N324), waar het restaurant aan ligt, is afgesloten tussen de Heijtmorgen en Elftweg.

Dak open gezaagd

De brandweer heeft de brand 'vooralsnog onder controle', zo laat de politie weten op Twitter. Het dak is op verschillende plekken open gezaagd om bij de brandhaard te komen.

"Het verdere verloop is op dit moment lastig te voorspellen. Tot duidelijk is of de brand weer op kan laaien, blijft de weg afgesloten en alle hulpdiensten aanwezig." Volgens de politie is niemand gewond geraakt.

Bij ABC Restaurant zitten negen restaurants onder één dak.