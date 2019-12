Boeren mogen actievoeren, zegt de rechter, maar distributiecentra mogen niet worden platgelegd

EINDHOVEN -

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) mag woensdag actievoeren, maar mag daarbij geen distributiecentra van supermarkten platleggen. Als ze dat wel doet, moet ze een dwangsom van 100.000 euro per distributiecentrum betalen. De rechtbank in Lelystad heeft dat bepaald in een kort geding dat supermarktenorganisatie CBL had aangespannen.