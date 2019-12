Boeren mogen distributiecentra niet platleggen, Farmers Defence Force gaat in hoger beroep

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) mag woensdag actievoeren, maar mag geen distributiecentra van supermarkten platleggen. Als ze dat wel doet, moet ze een dwangsom van 100.000 euro per distributiecentrum betalen. De rechtbank in Lelystad heeft dat bepaald in een kort geding dat supermarktenorganisatie CBL had aangespannen. FDF gaat in hoger beroep en roept leden op af te zien van iedere actie bij distributiecentra en supermarkten.

De boeren van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) maakten maandagavond bekend dat zij woensdag landelijk actie willen gaan voeren. In Brabant wilden zij acties houden bij distributiecentra in:

Den Bosch(Jumbo)

Veghel (Jumbo)

Breda (Jumbo),

Tilburg (Albert Heijn)

Etten-Leur (Lidl)

Waalwijk (Spar)

Best (Aldi)

Roosendaal (Aldi)

Oosterhout (Nettorama)

Kerstdagen

CBL is blij met de uitspraak van de rechter. De brancheorganisatie stapte naar rechter om te voorkomen dat de bevoorrading van de winkels in de week voor de kerstdagen in problemen komt. De supermarktketens vreesden dat ze daardoor een miljoenschade oplopen. "Wij begrijpen de zorgen van boeren, maar supermarkten zijn geen partij in de stikstofdiscussie”, staat in een verklaring.

Dat er bij de aangekondigde acties enige hinder kan ontstaan, is volgens de rechter niet te voorkomen. Een verbod op het veroorzaken van hinder komt er dan ook niet, omdat dit feitelijk zou neerkomen op een verbod om te demonstreren, staat in het vonnis.

De rechter vindt de gevolgen van blokkades te groot. Die zouden niet alleen supermarkten, maar bijvoorbeeld ook zorginstellingen raken. Farmers Defence Force ontkende maandag tijdens de zitting dat ze de centra willen blokkeren. De boeren willen bij de supermarktbranche betere prijzen voor hun producten afdwingen.

'Monddood gemaakt'

Farmers Defence Force laat weten in hoger beroep te gaan. Op Facebook roept de organisatie haar leden op om geen actie te voeren bij bedrijven die zijn aangesloten bij CBL, dus ook geen supermarkten of distributiecentra. "We zijn monddood gemaakt", schrijft de organisatie.

