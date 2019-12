Wat gaan we woensdag merken van de actie van Farmers Defence Force?

Farmers Defence Force (FDF) wil woensdag actievoeren bij negen Brabantse distributiecentra. De rechter heeft ze verboden de boel plat te leggen of te blokkeren. FDF heeft al gezegd dat de omgeving zo min mogelijk willen hinderen. Maar lukt dat ook? En hoeveel last heeft Brabant woensdag van de actie? Omroep Brabant zet het voor je op een rij.

De rechter heeft dus dinsdag uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelen. Boeren mogen wel actievoeren van de rechter, maar het blokkeren van de distributiecentra is verboden. Ook het belemmeren van het vrachtverkeer door de actievoerder is verboden. Dat betekent dat de actievoerders vrachtwagens gewoon van en naar het distributiecentrum moeten laten rijden zonder belemmeringen. Gebeurt dat niet dan moeten ze een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen.

Lijst met distributiecentra

Maar hoe voer je actie, zonder te blokkeren? Maandagavond bracht de NOS een lijst naar buiten met daarop ruim veertig distributiecentra die FDF woensdag zou willen bezoeken. In Brabant zijn dat:

Den Bosch(Jumbo)

Veghel (Jumbo)

Breda (Jumbo),

Tilburg (Albert Heijn)

Etten-Leur (Lidl)

Waalwijk (Spar)

Best (Aldi)

Roosendaal (Aldi)

Oosterhout (Nettorama)

Opvallend aan deze lijst is overigens dat FDF deze niet officieel via hun kanalen naar buiten gebracht. Toch houden veel mensen er wel rekening mee dat er iets groots staat te gebeuren.

"Op deze dag zijn wij op verschillende locaties in diverse getale aanwezig, dit zal gaan om ongeveer 200 tot 1500 mensen per locatie", meldt FDF. "Tijdens de actie zullen wij ons als bestuur zo veel mogelijk inzetten om de omgeving zo min mogelijk te hinderen." Als je met zoveel mensen op een plek staat, lukt het dan inderdaad om 'zo min mogelijk te hinderen'?

Politie en leger

De politie wil niet zeggen hoeveel agenten er woensdag op de been zijn. "Over aantallen tijdens zo'n actie zullen we geen uitspraken doen." Maar een woordvoerder laat weten wel dat de veiligheid voorop staat. "De acties mogen niet ten koste gaan van de veiligheid van anderen en van de actievoerders zelf. Daarbij bereiden we ons op alle mogelijke scenario’s voor en we schalen op, op basis van wat nodig is per situatie. De politie grijpt in waar nodig om de openbare orde en veiligheid te handhaven."

Ook bij defensie kunnen ze weinig zeggen over de actie. Maar stel dat het uit de hand gaat lopen, dan staat het leger wel paraat. Een burgemeester moet dan aangeven wat hij of zij denkt nodig te hebben qua inzet van defensie. Maar het is niet zo dat als er om tanks gevraagd worden, deze ook meteen worden ingezet. In overleg met de veiligheidsadviseur voor militaire zaken wordt gekeken wat er het beste kan worden ingezet door defensie.

Verkeersoverlast

Bij de twee eerdere landelijke acties van FDF stond het verkeer muurvast. Onduidelijk is of dat nu ook het geval zou zijn. "We moeten zien wat er gaat gebeuren", laat de ANWB weten. "Het is heel lastig in te schatten wat de actie precies inhoudt. We houden rekening met eventueel extra drukte."

Ondertussen bouwde FDF de afgelopen periode een website die sinds enkele dagen online is: FindFarm. Via de site kunnen mensen in contact komen met boeren die aan hun bedrijf producten zoals melk en vlees verkopen.

De site is nog niet officieel gelanceerd maar gaat rond in diverse appgroepen van de actiegroep. Hij is bedoeld als alternatief voor de supermarkten die na de actie op woensdag mogelijk met tekorten kampen. In Brabant hebben zich al tientallen boeren aangemeld.