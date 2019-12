'Heel triest', man babbelt zich naar binnen bij echtpaar in verzorgingstehuis en steelt sieraden

Als Leo (86) zijn aanleunwoning in Breda binnenstapt, loopt een onverwachte bezoeker met hem mee. Met een babbeltruc weet de indringer in de woning te komen en berooft Leo en zijn vrouw van gouden sieraden. Dochter Helga is nu op zoek naar camerabeelden of getuigen van deze laffe daad. "Heel triest is het. Dit gebeurt anderen, je denkt niet dat dit jouw ouders overkomt."

Het is donker, schemerige verlichting schijnt over de niet afgesloten binnenplaats waar de containers van het Bredase verzorgingstehuis Ruitersbos staan. Als de 86-jarige vader van Helga zoals elke avond zijn afval naar buiten brengt, krijgt hij hulp van een onbekende.

Nietsvermoedend gaat Leo het verzorgingstehuis waar hij woont weer binnen. De hal is voor iedereen toegankelijk maar om de tweede toegangsdeur van de flat te openen, is een sleutel nodig, legt Helga uit. Hij kijkt hij nog een keer achterom: niemand te zien.

Babbeltruc

Als Leo bij zijn aanleunwoning op de derde verdieping aankomt en de deur opent, verschijnt er uit het niets een man die met hem mee naar binnenloopt. Volgens Helga kan het goed zijn dat de indringer zich heeft schuilgehouden op de gang.

"Hij zei dat hij van de gemeente of de woningbouwvereniging was en deed alsof hij voor de verwarming kwam. Mijn vader geloofde deze babbeltruc in eerste instantie", vertelt dochter Helga. "Hij moest in een kleine kamer van de woning gaan zitten. De man zei vervolgens dat hij de verwarming drie keer aan en uit moest zetten."

Indrukwekkende waarschuwing

De vader van Helga vond dat op zijn minst opmerkelijk, want de verwarming brandde wel degelijk. Ondertussen wist de indringer zijn weg te vinden via de woonkamer, waar de moeder (84) van Helga in een stoel zat, naar de slaapkamer.

"Mijn vader is naar de slaapkamer gestrompeld, maar de dief had zijn slag al geslagen", legt Helga uit. "Hij heeft tegen de man gezegd dat hij weg moest gaan. Dat maakte blijkbaar indruk, want de indringer rende vervolgens de flat uit." Uit de woning bleken gouden sieraden, waaronder een gouden zegelring en een speciaal speldje, te zijn verdwenen.

Er is maandagavond direct aangifte gedaan van het voorval. Dochter Helga is nu op zoek naar getuigen of camerabeelden. "Er staan in de straat dure woningen, dus mogelijk dat daar camera's hangen met beelden die bruikbaar zijn voor de politie."

De indringer heeft dezelfde babbeltruc ook geprobeerd toe te passen bij de overbuurvrouw van het oudere echtpaar.