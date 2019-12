Wie voor kerst heeft gereserveerd bij het ABC Restaurant 'hoeft zich geen zorgen te maken'

Grote brand bij restaurant in Velp

Het ABC Restaurant in Velp gaat woensdag gewoon weer open. Dat verwacht Maarten Meurs, een van de eigenaren van het restaurant dat werd getroffen door een flinke brand. Over de drukke kerstperiode die voor de deur staat, maakt hij zich daarom geen zorgen.

Meurs was maandagavond met zijn personeel op de terugweg van een personeelsuitje toen hij werd gebeld. Het restaurant stond in brand. “Ja, dan schrik je wel”, zegt hij tegen Omroep Brabant. “Op zo’n moment wil je het liefst zo snel mogelijk terug zijn.”

Geen zorgen

Dinsdagmorgen staat Meurs heel ontspannen voor het restaurant. De brandweer is weer vertrokken. Wie het gat in het dak van het restaurant ziet, zal niet meteen denken dat het restaurant snel weer open gaat. Toch is dat wel de verwachting van Meurs.

“De schade zit vooral op de bovenverdieping en niet zozeer in het restaurantdeel. Daarom verwacht ik dat we snel weer open kunnen gaan.” Voor de kerstperiode staan 6000 reserveringen. Maar mensen die een tafeltje hebben geserveerd voor de feestdagen, hoeven zich geen zorgen te maken. “Dat dit net voor kerst gebeurt is extra zuur. Dit zijn speciale dagen voor een horecabedrijf, maar het komt goed.”

Nuchter

Meurs is erg nuchter onder de hele situatie. En dat is zijn familie, met wie hij al vijftien jaar het restaurant runt, ook. Na deze tegenslag gaan de schouders eronder om ‘de boel zo snel mogelijk operationeel te krijgen’.

Dinsdag wordt alles opgeruimd en schoongemaakt. “En als er verder niks tegenzit, gaan we morgen gewoon weer open.”