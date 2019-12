Proces tegen verdachte van de Posbankmoord moet over vanwege omstreden undercoveroperatie

Het hof had Frank S. uit Boekel en Souris R. uit Veghel veroordeeld tot achttien jaar cel voor het medeplegen van de moord op Alex Wiegmink. De 44-jarige hardloper uit Drempt in Gelderland werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op de Posbank. Zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in Erp. De veroordeling van Frank S. blijft wel staan.

Hoge beloning

Undercoveragenten die zich voordeden als criminelen beloofden Souris R. een beloning van 75.000 euro als hij de moord zou bekennen. Hij deed dat en werd aangehouden. De Hoge Raad oordeelt dat agenten door deze 'Mr. Big-methode' wezenlijke onderdelen van zijn verklaring hebben beïnvloed.

Alex Wiegmink. (foto: Politie)

De twee verdachten zouden destijds bezig zijn geweest met de voorbereiding van een overval, waarvoor zij een auto wilden stelen. Zij stonden met geladen vuurwapens op een parkeerplaats, waar ook de auto van Wiegmink stond. Het slachtoffer was op het verkeerde moment op de verkeerde plek, zo oordeelde het hof eerder.