Bingewatch jezelf de kerstvakantie door met 240 afleveringen van De Wandeling

Meer dan 240 afleveringen zijn beschikbaar: de meest uiteenlopende verhalen werden verteld in ‘De Wandeling’ van Omroep Brabant. Tussen 1998 en 2005 namen presentator René Bastiaansen en cameraman Léon Hagedoorn wekelijks 400.000 kijkers mee door de provincie: het leven van inwoners in én het Brabants erfgoed in beeld. Met succes, want de serie was ongekend populair.

Toen de serie in 2005 eindigde, kwam de prangende vraag van kijkers of én waar zij afleveringen van de serie terug konden kijken. En hun bingewatch-aanvraag werd verhoord. Na bijna vijftien jaar later is het zover: alle afleveringen van de populaire serie ‘De Wandeling’ zijn terug te kijken op de nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC): Dewandeling.tv.

Bekijk hier een van de eerste afleveringen van De Wandeling: