DEN BOSCH -

"Ik zie dan zo'n oude wijze man op een stoel zitten en mensen luisteren naar zijn wijze raad. Dan denk ik wel eens als ik later echt oud ben, zou ik dan ook zo'n man zijn?" Schermer Bas Verwijlen (36) hoopt in 2020 voor de vierde keer bij de Olympische Spelen te zijn. In de video leer je de onbekende kant van Bas Verwijlen kennen.