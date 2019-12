Ernest Faber gooit trainingen weer open en probeert rust terug te laten keren bij PSV

Faber stond dinsdagmiddag op een rustige toon de aanwezige pers te woord. De 48-jarige Brabander gaf aan dat maandag logischerwijs een pijnlijke dag was voor heel PSV, maar dat hij de functie van interim-trainer heeft aangenomen om de club te helpen. "We moeten professioneel zijn en doorschakelen", zo zei Faber onder meer. "Mijn functie is om het eerste te ondersteunen. Ik sta altijd klaar om de club te helpen, dus daarom zit ik hier."

Bekijk hieronder de video van Fabers eerste persconferentie en lees verder.

Belangrijke taak voor Faber is natuurlijk om met PSV weer resultaat te boeken in de competitie en allereerst in de beker, woensdagavond op bezoek bij de amateurs van GVVV. Maar het is ook van belang dat de interim-trainer weer de rust terugbrengt op De Herdgang.

Het PSV-gevoel moet weer de boventoon gaan voeren en dat probeert Faber door onder meer de trainingen weer open te gooien. De laatste maanden was het sportcomplex van PSV vaker dicht dan open. Een trend die al lichtelijk werd ingezet door Phillip Cocu, maar waar Mark van Bommel de laatste achttien maanden op voortborduurde.

De rust terugbrengen is één, maar ook het vertrouwen in eigen kunnen moet snel terugkeren bij de selectie van PSV. Want het is na de afgelopen weken wel duidelijk dat dat wel heel broos is bij de spelers. Bij de minste of geringste tegenslag stond er niemand op en leek ook telkens het vertrouwen weg te ebben. Logisch, vindt Faber: "Na een reeks van slechte resultaten, is het vertrouwen logischerwijs wel wat minder." Aan Faber dus nu de taak om het vertrouwen terug te brengen bij PSV.

Geen rigoureuze wijzigingen

Maar toch zal de PSV-supporter zeker op korte termijn geen rigoureuze wijzigingen hoeven te verwachten. Niet op het gebied van de opstelling, de keeper of de aanvoerder. “Ik zit hier pas één dag, dus dat het is heel moeilijk om nu al direct van alles te veranderen”, aldus de interim-trainer. Faber richt zich in deze eerste week vooral op accenten. De kans is aanzienlijker dat de echte veranderingen pas na de winterstop aan het licht komen, wanneer Faber en PSV zich in Qatar hebben voorbereid op de tweede seizoenshelft.