Jongetje (9) meerdere keren met hamer tegen hoofd geslagen: man (45) krijgt celstraf opgelegd

BREDA -

De man die in mei een jongetje van negen uit Steenbergen met een hamer tegen zijn hoofd sloeg, is hiervoor dinsdag door de rechter in Breda veroordeeld. De verdachte van 45 uit het Zeeuwse Kruiningen kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 98 dagen. Een straf die gelijk is aan de tijd die hij al in voorarrest heeft gezeten.