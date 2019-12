Gedonder rond rijksmonument Huis van Waalwijk: gemeente krijgt duizenden protesthandtekeningen

WAALWIJK -

Duizenden protesthandtekeningen hebben ze al binnen, de actievoerders van rijksmonument Huis van Waalwijk. “Ik verwacht dat we donderdagavond vierduizend handtekeningen kunnen overhandigen aan de gemeenteraad”, zegt een strijdbare voorzitter Theo Vugts. Hij en andere vrijwilligers vechten tegen een plan van de gemeente Waalwijk om ruimtes in het oude raadhuis te verhuren aan een commerciële partij. Ruimtes die nu in gebruik zijn bij de Heemkundekring en andere vrijwilligersorganisaties.