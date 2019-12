Heeft Harms vriendin echt een wolf gefilmd in Brabant? 'Het heeft er álle schijn van' [VIDEO]

Natuurlijk: de meeste waarnemingen van ‘wolven’ blijken een broodje aap. Maar misschien wel het allermafste aan de hele situatie is dat Harm van Dijk van sommige kanten uit het ‘Mortelse’ te horen kreeg dat de videobeelden die zijn vriendin van het illustere dier maakte, een trucage zijn. “Ja, doei!”, zo reageert hij daarop.

Fors beest

Het tweetal reed zondag over de Doctor de Quayweg richting de N277 toen Harms aandacht werd getrokken door een ‘fors beest’. “Het leek behoorlijk op een wolf en we waren zó verbaasd, dat we zijn omgedraaid om hem te volgen.”

En Van Dijk is niet de eerste de beste. Hij werkt als laborant bij een dierenarts en is lid van een jachthondenvereniging. Om het anders te zeggen: hij kent het verschil tussen een Beagle en een Basset. “Ik weet heus wel van wolfshonden die heel erg op een wolf lijken, maar het was het formaat, de roodgrijze kleur, de staart omlaag en het gedrag dan mijn aandrang trok.”

Super bijzonder

Want de ‘wolf’ had er behoorlijk de sokken in. Harm en zijn vriendin kregen hem op de Nachtegaallaan, een autorit van ruim twee kilometer, weer in het vizier. “Mijn vriendin zei nog dat ik te ver was doorgereden, maar ik zag hem meteen lopen. Hij passeerde ons op ongeveer 20 meter en stak de weg over richting de Mortelse bossen. Super bijzonder en supergaaf om te zien."

"Hij maakte verrassend snel meters. Ik ben blij dat we het gefilmd hebben, anders had niemand ons geloofd.”

Bekijk de beelden en lees verder voor de reactie van de experts.

Alle schijn

En hoewel Van Dijk als eerste toegeeft dat de kwaliteit van de video niet optimaal is, krijgt hij bijval van experts. “Omdat de beelden niet heel scherp zijn, kunnen we geen uitsluitsel geven. Maar het heeft er wel álle schijn van”, zegt Glenn Lelieveld, coördinator van het landelijke Wolvenmeldpunt Zoogdierenvereniging.

Wolvenkenner Leo Linnartz valt hem bij: “Ik houd vanwege de beelden ook nog graag een slag om de arm, maar die beelden al wel zijn wel vele malen duidelijker dan de waarnemingen van de laatste wolf die in Brabant in 1897 zou zijn waargenomen. ik zie op deze beelden wel een wolfachtig dier met alle kenmerken. Het zou héél goed kunnen dat dit een wolf is.”