FC Eindhoven en TOP Oss overwinteren in KNVB Beker

FC Eindhoven en TOP Oss hebben de derde ronde van de KNVB Beker bereikt. De manschappen van Ernie Brandts wonnen in Rotterdam knap met 2-0 bij Excelsior. TOP Oss had strafschoppen nodig om te overwinteren in de beker.

Namens FC Eindhoven opende Jort van der Sande na dik een uur de score en vlak voor tijd zorgde Samy Bourard met een mooi stiftje voor de beslissing.

Katwijk-TOP Oss

TOP Oss had het in Zuid-Holland lastig tegen Katwijk, dat zeker niet de minste ploeg was. Sterker: het was voor een groot deel te danken aan doelman Ronald Koeman dat de bezoekers ongeschonden de eindstreep haalden. In de daaropvolgende penaltyserie profiteerde TOP van twee missers aan Katwijkse zijde.

Supporters van TOP konden de wedstrijd overigens niet meemaken. Na wat ongeregeldheden in het centrum van het dorp werd besloten om de Osse aanhangers in twee bussen te stoppen en richting huis te sturen. Dit ging, getuige videobeelden, onder een grote politie-escorte.