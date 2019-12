Politie haalt 21 tractoren van de snelweg, boeren krijgen bekeuring van 380 euro

De boeren hebben allemaal een bekeuring gekregen van 380 euro. De politie deed dat 'omdat het rijden met tractoren op de snelwegen gevaarlijke situaties kan opleveren'. "Veiligheid staat voorop en we treden actief op", schrijft de politie.

De politie laat weten dat het niet de bedoeling is dat tractoren de snelweg op gaan. “Doen ze dat wel dan zullen we hun bekeuren”, waarschuwde woordvoerder Willem-Jan Uytdenhage woensdagochtend al. “Ook hopen dat ze het andere verkeer niet te veel hinderen. Waar nodig grijpen we in.” De politie heeft veel mensen paraat staan om alles in goede banen te leiden. “Hoeveel mensen er exact extra zijn, kan ik niet zeggen. Maar het gaat om een flinke politie-inzet.”

De woordvoerder van de politie over de uitgedeelde boetes.

Meer bekeuringen

Hij sluit niet uit dat er vandaag meer boeren worden bekeurd. "Boeren worden niet aangehouden, maar staande gehouden. We geven en boete en begeleiden eventueel de tractoren van de snelweg af. We gaan dat op meerdere plekken doen als we horen dat tractoren op de snelweg rijden."

Honderden boeren en bouwers voeren woensdagochtend actie. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog of op tv.