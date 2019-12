Topmodel Nicky Opheij gaat op zoek naar de liefde

Nicky Opheij uit Handel, de Miss Nederland van 2017, gaat vanaf januari voor Omroep Brabant op zoek naar mooie, ontroerende, zoete, romantische en verrassende liefdesverhalen in onze provincie. Met twee mannen aan haar zijde (een camera- en een geluidsman) reist Nicky langs verschillende steden en dorpen en stelt ze onder meer de vraag: wat is jouw liefdesverhaal?

Het team van Nicky bevraagt op straat voorbijgangers over de soms ongrijpbare liefde, terwijl de camera draait. Ben je verliefd of heb je liefdesverdriet? Waar ben je de grote liefde tegen het lijf gelopen? Waardoor sprong de vonk over? Of juist niet? Kun je het eerste vriendje of vriendinnetje nog herinneren? Zou je die nog eens willen ontmoeten? Achter iedere vraag schuilt ongetwijfeld een mooi liefdesverhaal.

Liefde van haar leven

Omroep Brabant zendt vanaf 7 januari veertien afleveringen uit van ‘Liefde is overal’. “We hebben er inmiddels vijf opgenomen en er is al een aantal mooie liefdesverhalen voorbijgekomen”, vertelt Nicky. Als voorbeeld geeft ze een oudere vrouw in Gemert die in korte tijd de twee liefdes van haar leven verloor. Maar Nicky vertelt ook over haar eigen liefdesleven. Haar grote liefde was al twee jaar in beeld voordat de vonk oversloeg. “We zijn wat gaan drinken en hij is niet meer weggegaan.”

Miss Nederland

Nicky Opheij (24) studeerde bouwkunde, maar ook de modellenwereld lonkte. In 2014 won ze de zoektocht naar Holland’s Next Top Model. Drie later werd ze gekroond als Miss Nederland. Naast het modellenwerk is Nicky ook voedingsdeskundige.

De eerste uitzending van ‘Liefde is overal’ is te zien op dinsdag 7 januari om 17.48 uur op Omroep Brabant TV. De eerste uitzending is opgenomen in Gemert. Ook de daaropvolgende afleveringen worden steeds op dinsdag uitgezonden.