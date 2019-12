Massaal boerenprotest op industrieterrein Moerdijk bijna voorbij: tractoren vertrekken weer

Actievoerende boeren kregen van de politie rond één uur vrije toegang tot het industrieterrein waar ATM is gevestigd. Het verkeer is stilgezet. Ze stonden daar omdat de afvalverwerker veel stikstof uitstoot. Door het gebied te bezetten, willen de boeren de boodschap overbrengen dat juist dit soort grote bedrijven moeten worden aangepakt in plaats van de boeren.

Toegang geblokkeerd

De boeren hebben de toegang naar de afvalverwerker geblokkeerd. Ook kon het personeel korte tijd niet meer van het bedrijfsterrein af, tot grote onvrede van ATM. Na een spoedoverleg met de actievoerders, konden de medewerkers het gebied toch verlaten. Volgens verslaggever Willem-Jan Joachems is daarmee een clash voorkomen.

De colonne veroorzaakte volgens onze verslaggevers forse hinder op de hoofdweg van industrieterrein Moerdijk. De trekkers rijden naast elkaar over de toegangsweg naar ATM. Ander verkeer kon er niet door. Ook waren er boeren in aantocht uit het midden en zelfs het oosten van de provincie.

Boeren waren uit twee richtingen onderweg naar ATM.

Een flinke colonne was al sinds woensdagochtend onderweg naar Moerdijk. Het gerucht ging al dat de boeren onderweg waren naar het bedrijf ATM. De colonne rijdt extreem langzaam volgens onze verslaggever Collin Beijk.

