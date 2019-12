Massaal boerenprotest op industrieterrein Moerdijk voorbij: tractoren vertrekken weer

Blokkade op industrieterrein in Moerdijk. Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties

MOERDIJK -

Een grote colonne van honderden tractoren heeft woensdagmiddag het gebied rondom afvalverwerker ATM in Moerdijk afgesloten. De boeren zelf spraken over 400 trekkers. Inmiddels is het protest voorbij en zijn de boeren weer vertrokken.