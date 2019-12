Vrouwen mishandeld in Helmond door jonge dader met opvallende trui

De politie is op zoek naar een jonge man die twee weken geleden twee vrouwen in Helmond zou hebben mishandeld. De man droeg een opvallende trui, met daarop een grote hoofdletter V.

De mishandeling vond plaats op vrijdagavond 6 december, zo rond half zeven aan de Ameidestraat in Helmond. De twee vrouwen werden aangesproken door de verdachte. Er ontstond een ruzie waarna ze door de man werden mishandeld. De vrouwen raakten lichtgewond.

Trui van Valentino

De man is rond de achttien jaar oud en was in het donker gekleed, maar droeg een opvallende trui, vermoedelijk van het merk Valentino. De politie heeft een foto van de vermoedelijke trui verspreid.

Ook meldt de politie dat de verdachte opgeschoren haar heeft, bovenop wat langer en stijl achterover gekamd met gel. Aan de rechterzijde was er een bliksemschicht in zijn haar geschoren. Hij is ongeveer 1,70 meter lang en heeft een slank postuur.