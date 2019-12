Man die met Nieuwjaar vrouw aanreed en haar zwaargewond achterliet, moet langer de cel in

De 41-jarige man uit Driebergen die met Nieuwjaar in Oss een vrouw aanreed en haar daarna zwaargewond achterliet, moet van het gerechtshof in Den Bosch vier jaar de cel in. Ook krijgt hij een rijontzegging van vijf jaar. De rechtbank gaf hem eerder twee jaar cel en een rijontzegging. De man werd ook nog veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

In de nacht van 1 januari 2018 stapte de man onder invloed van alcohol én zonder geldig rijbewijs in de auto. Hij reed veel te hard door de straten van Oss terwijl er op dat moment juist veel mensen buiten waren om vuurwerk af te steken. Het was immers net twaalf uur geweest.

Het ging goed mis toen er op de Berghemseweg 'ineens' een vrouw op de weg stond die hij niet meer kon ontwijken. De vrouw belandde op de motorkap en viel er twintig meter verderop weer vanaf. De man stapte toen niet uit om te helpen, maar reed over haar benen heen en reed weg. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Kort voordat hij de vrouw aanreed, had hij een ander ongeluk. Hij reed met zijn bestelbusje met hoge snelheid achterop een auto die stilstond voor een rood stoplicht. Ook toen ging hij er snel vandoor. Na verhoor gaf hij aan dat hij dit deed omdat hij in paniek was. Hij had immers bier op en zijn rijbewijs was al sinds 2007 ongeldig.

Kinderporno

De politie nam tijdens het onderzoek de telefoon van de doorrijder in beslag. Op die telefoon werden kinderporno en een aantal erotisch getinte chatgesprekken gevonden.

Het hof vindt dat de man niet geïnteresseerd is in de veiligheid van anderen. Hij was al vaker veroordeeld voor rijden onder invloed.

Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank de man tot twee jaar gevangenisstraf en vijf jaar rijontzegging. Justitie was het er niet mee eens en ging in hoger beroep. Het hof in Den Bosch oordeelde woensdag dat er sprake is van poging tot doodslag en daarom kreeg de man een zwaardere straf. Bovendien moet hij 11.500 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.