Leigh Anne : ‘We zijn uit de min na toeslagenaffaire, maar ik durf nog niks uit te geven’

Leigh Anne Janssen (29), haar man Tolga Demirez en hun drie kinderen horen tegen wil en dank bij de 300 gedupeerde gezinnen die volop in het nieuws zijn door wat inmiddels bekend staat als de ‘toeslagenaffaire’. De affaire die woensdagmiddag staatssecretaris Snel deed opstappen. Leigh Anne is teleurgesteld en ook wat moedeloos. Want wie gaat nu de boel managen, wie pakt nu de regie? Ondanks de schadevergoeding die voor de kerst wordt overgemaakt, is het vertrouwen dat het allemaal goedkomt weg.

Natuurlijk, ze is blij met de 9200 euro die ze gaan ontvangen, maar er echt van genieten, nee dat kan ze niet. “Het is een schadevergoeding en die staat in geen verhouding tot de 21.000 euro die we de afgelopen jaren in totaal zijn misgelopen én hebben terugbetaald", relativeert Leigh Anne de hoogte van het bedrag.

Uit de min

Ze vervolgt: "We zijn inmiddels uit de min, maar ik durf het geld dat we nu krijgen niet uit te geven. Wie weet gaat er straks iets mis, verandert een nieuwe staatssecretaris de regels weer en moeten we het toch weer terugbetalen. Ik heb het idee dat we weer zijn overgeleverd aan de Belastingdienst en hoe kunnen we die nog vertrouwen?”

Een onderzoeksrapport van de commissie Donner, opgesteld in opdracht van toenmalig staatssecretaris Snel, bracht in november aan het licht dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslagen ten onrechte had teruggevorderd en dat er geen sprake was van fraude. Ondertussen waren de levens van talloze gezinnen compleet verwoest. Wat er bij Leigh Anne niet in kan, is dat de medewerkers van de Belastingdienst ermee wegkomen.

LEES OOK: 'Belastingdienst gebruikte nepbewijs om Eindhovens gastouderbureau aan te pakken

Cowboys

“Het zijn gewoon cowboys. Ze hebben dingen gedaan die niet kunnen en niet goed zijn. En dat moet consequenties hebben. Ik vind het onbegrijpelijk dat niemand het daar over heeft. Kijk, de staatssecretaris heeft een verkeerde loyaliteitskeuze gemaakt, hij had voor de ouders moeten kiezen in plaats van voor de Belastingdienst. Maar hij had van mij niet op hoeven stappen. Het is ook maar de vraag wat er nu gaat gebeuren en hoe dat voor ons uitpakt.”

Zwartgelakte dossiers

Uiteindelijk waren de zwartgelakte dossiers van de gezinnen de druppel voor Snel. Maar ook wat dit betreft krijgt niet de staatssecretaris, maar de Belastingdienst ervan langs van Leigh Anne. “Hoe erg moet datgene wat je hebt te verbergen wel niet zijn als je het nodig vindt om dat zwart te lakken?! En er zijn mensen die dit hebben gedaan, die gewoon aan het werk zijn bij de Belastingdienst. Maar hoe zit het daarmee? Komen die ermee weg? Dat kan toch gewoon niet?!”

Ze vervolgt: “De beerput is opengetrokken, maar nog lang niet leeg. Dus ik hoop toch niet dat het deksel er nu weer op wordt gegooid. Wat dat betreft vertrouw ik nog maar en paar mensen, te weten de Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP). Zij hebben met hun wroetwerk het balletje aan het rollen gebracht en de Belastingdienst betrapt, anders was het nu nog niet uitgekomen. De hulp en steun die ze alle gezinnen geven, zijn echt geweldig. Fantastisch gewoon.”

LEES OOK: '300 gezinnen van wie kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet, moeten meteen vergoeding krijgen'

Ze waren een gewoon Eindhovens gezin: Leigh Anne, Tolga en hun drie kindjes. Maar ze belandde in een bizarre situatie die hun leven drastisch veranderde. En waardoor ze schulden moesten maken en moesten verhuizen. Leigh Anne wil heel graag dat 'gewone' gezin terug. En bijvoorbeeld verder met haar studie rechten. “Maar dat vertrouwen heb ik nog niet, ik kan het nog niet loslaten. Dat kan ik pas als alles is geregeld. En als we weten wannéér dat dan is.”