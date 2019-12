PSV pas in de verlenging voorbij de amateurs van GVVV, Willem II en NAC ook door in KNVB Beker

Konstantinos Mitroglou zette PSV in Veenendaal vlak voor rust nog wel op 0-1, maar in de tweede helft beet GVVV fel van zich af. De aangeslagen Eindhovenaren kregen vlak voor tijd de verdiende gelijkmaker om de oren. Ze mochten doelman Lars Unnerstall dankbaar zijn dat hij in de verlenging de 2-1 voorkwam.

Mohamed Ihattaren werd daarna de gevierde man door vlak voor het einde van de verlenging het debuut van trainer Ernest Faber te redden.

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees verder.

PSV-verdediger Nick Viergever was na afloop duidelijk over de prestatie van zijn ploeg. De centrale verdediger, die in Veenendaal grotendeels als linksback speelde, noemde het spel van de Eindhovenaren 'heel slecht'.

En daar sloeg hij de spijker op de kop, al was dat ook niet zo moeilijk. Wat vooral opviel was dat het vanuit PSV-kant voetballend opnieuw niet goed was. De ploeg lijkt op slot te zitten. Er werden in de tweede helft amper kansen gecreëerd en dat is zorgwekkend.

Bekijk de video en lees verder onder de tweet.

PSV speelt zaterdag de laatste wedstrijd voor de winterstop. Dan neemt de ploeg van Ernest Faber het in eigen huis op tegen PEC Zwolle.

NAC

Ook NAC leverde een prestatie om snel te vergeten. Tegen het nietige Sparta Nijkerk was het armoe troef bij de Bredanaars, die pas in de vierde minuut van de extra tijd wisten te scoren via Huseyin Dogan.

Beide ploegen misten in de laatste minuten nog dotten van kansen, waarna NAC de overwinning met dichtgeknepen billen over de streep trok: 0-1.

Willem II

Willem II had als enige Brabantse club een probleemloze avond. De hoogvliegers uit Tilburg trokken de goede lijn uit de Eredivisie door en rekenden binnen het half uur af met Sparta Rotterdam. Vangelis Pavlidis, Mike Trésor Ndayishimiye en Ché Nunnely waren trefzeker voor de thuisploeg.