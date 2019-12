'Knappe zege voor Benito van de Pas op WK Darts in thriller tegen Gabriel Clemens'

Benito van de Pas uit Tilburg heeft de tweede ronde van het WK Darts in Londen bereikt. In een zenuwslopende vijfde en beslissende set tegen de Duitser Gabriel Clement was de Tilburger het meest gelukkig. Hij overleefde vier matchtdarts en gooide zelf zijn eerste matchdart raak.

Van de Pas had vrijwel de hele partij op een voorsprong gestaan. Maar bij een 2-1 stand in sets raakte de Tilburger het spoor bijster. Binnen korte tijd verloor hij de vierde set (2-2) en stond hij met 2-0 in legs achter in de vijfde set.

De opdracht was vervolgens heel simpel en tegelijkertijd enorm moeilijk. In de eerste ronde hoef je niet met twee legs verschil te winnen, maar volgt er bij een 2-2 stand in de beslissende set een 'sudden death leg'. Het leeg onmogelijk dat Van de Pas die mocht gooien, maar het gebeurde wel. En ook die werd door hem gewonnen, mede door het overleven van vier matchdarts.

Tweede ronde

In de tweede ronde speelt Van de Pas vrijdagavond tegen de Duitser Max Hopp. Vorig jaar bereikte Van de Pas de laatste zestien, zijn beste prestatie op het WK Darts tot nu toe. Naast Van de Pas is Michael van Gerwen de enige andere Brabantse darter die nog actief is op het WK. De regerend wereldkampioen komt zaterdag pas weer in actie, Mighty Mike staat al in de derde ronde.