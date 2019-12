WK Darts: Benito van de Pas overleeft vier matchdarts en bereikt tweede ronde

Benito van de Pas uit Tilburg heeft de tweede ronde van het WK Darts in Londen bereikt. In een zenuwslopende vijfde en beslissende set tegen de Duitser Gabriel Clement was de Tilburger het meest gelukkig. Hij overleefde vier matchtdarts en gooide zelf zijn eerste matchdart raak.

Van de Pas had vrijwel de hele partij op een voorsprong gestaan. Maar bij een 2-1 stand in sets raakte de Tilburger het spoor bijster. Binnen korte tijd verloor hij de vierde set (2-2) en stond hij met 2-0 in legs achter in de vijfde set.

De opdracht om drie legs op rij te winnen om alsnog de partij te winnen, leek onmogelijk. Maar Van de Pas deed het en overleefde ondertussen vier matchdarts.

In de tweede ronde speelt Van de Pas tegen de Duitser Max Hopp. Vorig jaar bereikte Van de Pas de laatste zestien, zijn beste prestatie op het WK Darts tot nu toe.