Drie auto's in vlammen opgegaan in Valkenswaard en Maarheeze

De brandweer kreeg rond drie uur de melding van een autobrand op de Weverwei. Daar stonden twee achter elkaar geparkeerde auto's in brand. De brandweer vermoedt dat eerst de ene auto in brand is gestoken en dat het vuur is overgeslagen op de andere auto.

De politie onderzoekt de brand en roept getuigen via een Burgernetbericht op zich te melden. Het is niet de eerste keer dat er in de wijk auto's uitbranden.

Bestuurder kwijt

Aan het begin van de nacht was er ook een autobrand in Maarheeze. Daar brandde een auto tot de grond toe uit. Een fotograaf die ter plaatse was, meldt dat er niets meer te redden viel. De bestuurder van de auto was onvindbaar en de politie doet hier onderzoek naar.