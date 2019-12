Met 500.000 bezoekers is de kerstshow in Halsteren de populairste attractie na de Winter Efteling

Maar liefst driehonderd medewerkers zijn deze feestmaand in het tuincentrum aan het werk om de bezoekers de ultieme kerstbeleving te bezorgen. 'Kijk, kijken, niet kopen' gaat voor de meeste klanten niet op. Eenmaal aangekomen in de hal worden de bezoekers meegezogen in de magische sfeer van het noorderlicht.

'Flink uitgepakt'

De notenkrakers, swingende kerstmannen en winterdorpen vliegen over de toonbank. "Mensen pakken dit jaar flink uit. Ze willen het gezelliger maken in huis", vertelt Veraart.

Intratuin heeft meer dan vijftig vestigingen in Nederland. De marktleider heeft de totale kerstomzet de afgelopen tien jaar zien verdubbelen tot 135 miljoen euro.

Niet eerder was het zo druk tijdens de kerstshow van Intratuin in Halsteren. (Foto: Erik Peeters)

De omzetstijging in Halsteren komt voor een groot deel uit de horeca. "Tijdens de kerstshow verwelkomen wij alleen al 14.000 gasten in de spiegeltent voor een high tea. We gingen uit van de helft."

Touringcars

Met 1,1 miljoen bezoekers per jaar zijn ze wel wat gewend in Halsteren, maar wat er deze dagen voor kerst gebeurt rond het tuincentrum aan de Halsterseweg is ongekend. Een reeks auto's rijdt stapvoets de parkeerplaats op. Het patroon wordt zo nu en dan doorbroken door enorme touringcars met bezoekers die van heinde en verre komen.

"Gerrie: "Voor het eerst dit jaar hebben wij een extra parkeerplaats buiten ons terrein moeten openen om alles in goede banen te leiden."

In de winkel liggen de kerstspullen mooi gedecoreerd op klanten te wachten. (Foto: Erik Peeters)

"Ik moet nog een kerststukje hebben, want dat miste ik nog", zegt een bezoekster. Ze verbaast zich er niet over dat Intratuin de meest bezochte attractie is na de Winter Efteling. "Het is hier altijd zo druk." Dat weet ook een vaste bezoeker uit Vlaanderen. "Het is soms echt over de koppen lopen, maar het wordt ook ieder jaar mooier."

'Niet durven dromen'

Nog een paar dagen pieken en dan wordt het iets rustiger tussen de schappen met kerstballen en oliebollen bij Intratuin. Veraart kijkt nu al tevreden terug op het verloop van de kerstshow: "Dit hadden we niet durven dromen."

En terwijl kerst 2019 nog moet beginnen, wordt er in Halsteren al weer nagedacht over het thema voor volgend jaar. "Het zal lastig zijn om de kerstshow van dit jaar te overtreffen, maar met ons team gaat dat zeker lukken. Het wordt in 2020 grandioos!"