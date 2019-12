Cihat Çelik is weer thuis bij TOP Oss: 'Het vertrouwen hier doet me goed'

Spijt van zijn avontuur heeft de 23-jarige Çelik absoluut niet. Maar dat hij nu weer gewoon in 'zijn' Oss speelt is wel lekker. Terug bij de club waar hij eerder actief was. En terug bij mensen als trainer Klaas Wels en directeur Peter Bijvelds, die ook na zijn vertrek altijd contact met de aanvaller hebben gehouden. "Ik voel vertrouwen. Ook toen ik even niet lekker speelde. En dat vertrouwen doet toch veel met je."

Bekijk de video met Cihat Çelik en lees daarna verder.

Vertrouwen

Çelik stond twee seizoenen onder contract bij het Turkse Gaziantep. Het werd geen succes. Na de promotie in 2018 volgde een grote schoonmaak. De Ossenaar werd verhuurd aan het Bosnische Celik Zenica. Nu is hij weer in Oss, waar hij weer veel minuten kan maken. “Ik heb weinig gespeeld in Turkije. Dan voelt het heel erg lekker om terug te zijn in een vertrouwde omgeving. Waar mensen vertrouwen in je hebben, waar mensen je liefhebben.”

Er was afgelopen zomer ook interesse van andere Nederlandse clubs. “Concrete interesse. Maar ik heb bewust gekozen voor TOP Oss. Dat heeft met de club te maken, met de supporters die hier zijn en dat ik van deze stad kom. Maar het heeft ook veel te maken met de trainer die hier rondloopt en met de directeur. Ik heb een goede samenwerking gehad. Maar ik heb ook veel contact met ze gehad tijdens mijn periode in Turkije. Ik voel vertrouwen, dat doet een speler goed.”

Toen ik zelf in het buitenland zat en ook toen ik bij NEC speelde, volgde ik de club. Via social media, door uitslagen te bekijken en als het kon een wedstrijd te komen kijken. Zelf hier spelen, dat is heel erg speciaal”, sluit de rechtspoot af.