91-jarige met rollator aangereden door fietser, slachtoffer zwaargewond achtergelaten in Roosendaal

ROOSENDAAL -

Een vrouw van 91 met een rollator is donderdag aan het begin van de middag zwaargewond geraakt nadat zij door een fietser werd aangereden bij een busstation in Roosendaal. Het slachtoffer kwam ten val. De fietser ging ervandoor. De politie is naar haar op zoek. De fietser reed door zonder haar gegevens achter te laten.