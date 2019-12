Robbie Hageman is ongeneeslijk ziek, maar hij verheugt zich op 2020 omdat hij dan weer vader wordt

In maart van dit jaar kreeg hij te horen dat hij een tumor in zijn hoofd heeft. Die tumor is per toeval ontdekt bij een verplichte hersenscan nadat hij in december knock-out was gegaan bij een kickbokswedstrijd. De tumor is voor een deel verwijderd, maar er zit altijd nog een gedeelte in het hoofd dat weer zal aangroeien. Het is een soort tijdbom. “Ik kan er bij wijze van spreken drie maanden mee leven. Of dertig jaar.”

Het is indrukwekkend hoe positief Robbie Hageman in het leven staat. Hij heeft daarbij veel steun aan zijn geloof. “Ik ga bijna iedere zondag naar de kerk. En als ik niet kan, probeer ik op woensdag te gaan. Ik denk dat alles met een reden gebeurt.” Deze week is er nog een controle geweest. De tumor is niet gegroeid. "Het is precies hetzelfde als na de operatie."

Dochtertje

Robbie verheugt zich ondanks alles op 2020 want dan staat er iets moois te gebeuren. Dan krijgen Robbie en zijn vrouw Chantal hun derde kindje. “Deze tijd hebben we dat te horen gekregen. Is weer een wonder wat nu gebeurt. Het wordt een dochtertje”, zegt hij met een grote glimlach op zijn gezicht.

Bekijk de video voor het verhaal van Robbie Hageman: