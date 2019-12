Mathieu van der Poel is blij met zijn titel: 'De Spelen moeten het volgende hoogtepunt worden"

De wielrenner was zelf niet op het Sportgala: "Het was moeilijk om het te plannen, want ik zit in een drukke periode dus kon ik er helaas niet bij zijn", vertelt Mathieu van der Poel in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

'Prestaties evenaren'

"Ik denk dat mijn wegwedstrijden de doorslag hebben gegeven. De winst in de Amstel Gold race was natuurlijk een van de hoogtepunten van afgelopen jaar. Al met al is het een mooie waardering voor deze periode.

Ook in 2020 wil Van der Poel weer goede prestaties neerzetten. "De Olympische Spelen is een van de grote toernooien waar ik aan mee doe. Daar zal ik moeten presteren. Het zal moeilijk worden, maar ik wil de prestaties van het jaar 2019 evenaren."

