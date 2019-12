Marco Kroon heeft geen cadeautjes onder de kerstboom: 'Dat geld hebben we nodig voor de advocaten'

"Als het om het aankleden van de kerstboom gaat ben ik majoor, maar is mijn vrouw Mirjam generaal", zegt Marco Kroon in zijn woonkamer in Schijndel. Onder de grote, flink versierde kerstboom van de ook dit jaar weer veelbesproken militair liggen geen cadeautjes. "De kosten daarvoor hebben we dit jaar nodig voor de advocaten", zegt hij schamper lachend.

Marco Kroon heeft weer een bewogen jaar achter de rug en is in hoger beroep gegaan tegen een veroordeling tot 100 uur werkstraf. Aan zijn eigen tafel doet hij zijn verhaal. De controversiële oorlogsheld is het volstrekt oneens met het vonnis en is strijdbaar om dat aan te vechten. "Dat van het wildplassen tijdens carnaval klopt. Klaar. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar alles wat er verder bij is gehaald is gewoon niét waar".

Kroon kreeg de straf omdat de rechter vond dat hij een kopstoot uitdeelde en schennis pleegde tegen een politieagente bij zijn aanhouding na het wildplassen. Bij het hoger beroep zal blijken of Kroon alsnog wordt vrijgesproken of dat hij opnieuw veroordeeld wordt. In dat laatste geval zou de drager van de Militaire Willems-Orde ook ontslagen kunnen worden als militair.

"Ik ben daar niet bang voor, maar mocht het gebeuren dan lig ik daar wel een paar weken wakker van. Ik ben behalve drager van de Willems-Orde ook gewoon een werknemer van defensie en ik ben een militair in hart en nieren. Natuurlijk zou ik enorm teleurgesteld zijn als ik ontslagen zou worden."

Wapens en drugs

Marco Kroon is de laatste jaren vaker in opspraak geweest. Zo deed het OM onderzoek naar een geweldincident tijdens een missie in Afghanistan, er was gedoe met een café dat hij in Den Bosch had en hij werd verdacht van verboden wapenbezit en de handel in drugs. Zaken die vooral veel aandacht kregen omdat hij door zijn hoge en eervolle militaire onderscheiding een bekende Nederlander was geworden.

Kroon: "Er is me vaak gevraagd of ik met de kennis van nu die onderscheiding liever niet gehad zou hebben. Maar dat kan ik toch niet zeggen. Door die medaille heb ik veel voor mensen kunnen betekenen en hen kunnen helpen. Maar dat ik daardoor meer in de gaten word gehouden en dat er een hele batterij camera's staat bij een rechtszaak, is niet altijd even makkelijk."

Ruwe randjes

Kroon erkent en snapt ook wel dat veel mensen door alle rumoer rondom zijn persoon hun bedenkingen over hem hebben.

"Er is zoveel over me gezegd en geschreven dat ik snap dat sommigen mij een lul vinden. Maar als je je in mijn zaken verdiept, blijkt dat het vaak toch wat anders ligt. Ik ben geen koorknaapje en een jongen uit een volksbuurt die wel weet van de hoed en de rand. Maar ik heb er dertig jaar geleden voor gekozen om mijn land te dienen en binnen de kantlijnen te blijven. Maar als militair en als mens krijg je dan soms wel wat ruwe randjes. Niemand staat boven de wet. Militairen niet en ook ik niet. Maar een stukje begrip zou wel fijn zijn."

Niet welkom bij herdenkingen

Dat begrip miste hij dit jaar bijvoorbeeld ook gedurende de herdenkingen van de bevrijding van Den Bosch. 75 jaar geleden was de inmiddels overleden opa van Marco Kroon een van de Britse bevrijders die daarbij in Den Bosch de latere oma van Marco leerde kennen.

"Ik was graag bij die herdenkingen geweest. Vooral uit respect voor mijn opa, op wie ik nog steeds enorm trots op ben. Normaal zou ik daar met mijn Militaire Willems-Orde bij aanwezig zijn, maar nu werd mij gevraagd om niet te komen. Dat heeft me enorm veel pijn gedaan."

Op adem komen

Een moeizaam en moeilijk jaar dus voor Marco Kroon, met het uitzicht dat er het komende jaar ook nog het één en ander staat te gebeuren. Wellicht is de kerst dan een uitgelezen moment om even op adem en tot bezinning te komen.

"Ik ben geen kerkganger maar ben wel katholiek opgevoed. Ik heb gemerkt dat het geloof soms voor wat houvast zorgt. Ook fijn is dat we met kerst weer allemaal samen zijn met de kinderen en ook met mijn ouders erbij en beseffen hoe goed we het hier in Nederland hebben. Want ik weet dat het grootste deel van de wereld het een stuk minder getroffen heeft."