Rico Verhoeven gaat winnen van Badr Hari, denken de studenten van het Johan Cruyff College

ROOSENDAAL -

Voor de studenten van het Johan Cruyff College in Roosendaal is het zeker geen uitgemaakte zaak dat Rico Verhoeven zaterdag zijn wereldtitel kickboksen behoudt. De vechter uit Halsteren neemt het dan op tegen Badr Hari. Op het Cruyff College zijn de meningen verdeeld. "Rico is de puntenbokser, Badr is sterker."