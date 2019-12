Feest voor de glasbak, maar champagnekurken en Schrobbelèrkruiken mogen niet meedoen

Kurken, aluminium schroefdoppen, plastic dekseltjes en etiketten. Het is een flinke berg afval die het grootste glasrecyclingsbedrijf van Nederland uit de glashoop moet zeven. Tijdens oud- en nieuw komen daar ook nog de lege champagne flessen bij die vaak zijn gebruikt voor kaarsen of bij het afsteken van vuurwerk. "De vervuiling van het glas neemt in deze tijd flink toe", zegt salesmanager Bianca Lambrechts.

Feestdagen zorgen topdrukte

Het grootste glasrecyclingbedrijf van Nederland maakt zich dan ook op voor de drukste periode van het jaar. Na de feestdagen worden tonnen aan glas uit de bekende bakken in Heijningen gestort en verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Inmiddels komt 85 procent van al het glas terug via de glasbakken. Het recyclen van glas kost minder energie dan nieuw glas maken uit zand, soda en kalk. Dat is beter voor het milieu, maar dan moet het glas wel goed schoon zijn. En dat laat de laatste tijd te wensen over.

'Kurken liever niet'

Maltha haalt er alles uit wat er niet tussen hoort. De metalen zijn makkelijk te scheiden van glas. Met kurken is dat al een stuk lastiger. Een enorme stofzuiger boven de transportband zuigt de troep op. "Maar gooi deze dingen liever niet met de flessen mee in de glasbak", is het advies van Bianca.

Lege wijnflessen kunnen beter zonder kurk weggegooid worden (foto: Erik Peeters).

De grootste uitdaging voor Maltha zit in het filteren van keramiek, steen en porselein uit de glasscherven. Rond deze tijd verdwijnen er ook veel kruiken van kruidendrankjes in de glasbak. En dat mag absoluut niet. "De steentjes smelten namelijk niet in de oven van de glasfabrieken. Als er dan nieuwe flessen van gemaakt zouden worden, dan kan het glas breken", legt Bianca uit.

'Met kruiken kunnen we niets'

Ze heeft wel een vermoeden waarom stenen kruiken toch in de glasbak belanden. "Sommige mensen denken dat het mag, omdat de kruiken ook gemaakt zijn van zand. Maar wij kunnen er dus niets mee. Het gaat echt ten koste van het nieuw te maken glas."

Plastic flessen en stenen kruiken mogen niet in de glasbak (foto: Erik Peeters).

Voor liefhebbers die een overheerlijke boterham met pindakaas tijdens het kerstontbijt niet kunnen laten staan, heeft Bianca nog een paar aanbevelingen: schraap de pot goed leeg, spoel 'm om en laat het dekseltje erop. "Dat voorkomt een hoop problemen. Meeuwen zijn namelijk gek op deze vettigheid en kunnen het glas opeten met alle gevolgen van dien. Bovendien moet het glas in de fabriek extra schoongemaakt worden."

Glas dat niet in de glasbak hoort

En heb je net iets te hard geklonken met jouw wijnglas, bedenk dan dat je de kapotte kelk niet altijd in de bak mag deponeren. Kristallen glazen zijn namelijk uit den boze. "Daar zit lood in en dat is schadelijk voor het milieu. Bovendien heeft het net als steen een andere smelttemperatuur."

Dus hoe gek het misschien ook klinkt: deze wijnglazen moeten gewoon bij het restafval. Lambrechts: "Let er gewoon even op als je bij de glasbak staat."