Floris keert na 50 jaar terug op Slot Loevestein, House of Wax laat tv-serie herleven

Iedereen die in de jaren zestig is geboren, heeft als kind wel eens gespeeld dat hij ridder Floris was. De gelijknamige tv-serie met Rutger Hauer in de hoofdrol herleeft tijdens het Floris Festival in de kerstvakantie op Slot Loevestein in Poederoijen in Gelderland. De Bredase re-enactmentgroep House of Wax kruipt in de huid van Floris, Sindala en al die andere helden van vijftig jaar geleden.

In 1969 werd de 12-delige serie Floris voor het eerst op tv uitgezonden. House of Wax bestaat onder meer uit vader Cor en dochter Lisa-Marie Vermeulen uit Breda. Met hun medespelers openen ze komend weekend het Floris Festival op het kasteel. Dan komen de tv-helden Floris, Sindala en Walter van Oldenstein opnieuw tot leven. Natuurlijk is er ook de schurk Lange Pier, een rol die overtuigend wordt gespeeld door vader Cor.

Cor Vermeulen speelt die rol al jaren met volle overtuiging. “In mijn jeugd was ik totaal verslingerd aan de serie en bijna geobsedeerd door Lange Pier. Ik ben dan ook trots dat ik op het Floris Festival die rol mag spelen.” Net als in de serie van vijftig jaar geleden heeft Cor een immens groot zwaard. “Dat heb ik ooit zelf gemaakt, een mooi zwaard dat bijna twee meter lang is.”

Hoe het Floris Festival is ontstaan

Het idee voor het Floris Festival ontstond een jaar geleden toen het actualiteitenprogramma EenVandaag een reportage maakte over de succesvolle tv-serie. In die reportage werden scènes uit Floris nagespeeld door vader en dochter Vermeulen en medespelers van hun re-enactment groep. “Dat was toen heel mooi om te doen en heeft geleid tot het Floris Festival”, vertelt dochter Lisa-Marie, die tijdens de optredens in de huid kruipt van jonkvrouw Ada van Couwenberg. "Een sterke vrouw", volgens Lisa-Marie.

Hieronder het eerste deel van de 12-delige serie Floris die in 1969 voor het eerst werd uitgezonden:

Geschiedenisles

Tijdens het Floris Festival worden niet alleen scènes nagespeeld, maar er is ook een expositie met een boodschap. De tv-serie Floris was namelijk historisch gezien onjuist is. “Daarom vertellen professionele gidsen je over de verschillen tussen de middeleeuwen volgens de serie en de werkelijke middeleeuwen”, zo meldt de organisatie.

De serie met in de hoofdrol de inmiddels overleden Rutger Hauer en onder regie van Paul Verhoeven werd voor een belangrijk deel opgenomen op Slot Loevestein in Poederoijen, niet ver van de grens met Brabant.