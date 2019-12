Marco Magielse legt vervallen voetbalstadions vast voordat het laatste fluitsignaal klinkt

‘Trips down memory lane’, noemt hij de vele bezoeken voor zijn boek aan stadions in Engeland, Schotland en Noord-Ierland. Een rondgang die enkele jaren geleden begon. Waarom Britse voetbalstadions? Omdat daar volgens Magielse ‘de dingen nog zijn zoals ze ooit waren’. "En de beleving zoals daar, die kennen we hier niet", legt hij zijn liefde voor juist de Britse voetbalcultuur uit.

Vervallen staantribunes, houten stoeltjes op de hoofdtribune, supporters dicht op het veld en stadions vaak middenin een volkswijk. Het zijn de dingen die Magielse als fotograaf én voetballiefhebber aanspreken. “Mensen die door het boek bladeren moeten echt die Britse authentieke sfeer kunnen proeven”, legt hij uit. “Puur, fanatiek en soms een beetje rauw.”

Dat het Magielse niet gaat om de actie op het veld, maar juist om de sfeer bleek eerder ook al uit zijn reportages van alle stadions van clubs uit de Eredivisie. “In Nederland kan ik me geen mooiere opdracht bedenken”, zei hij toen.

'Voor de eeuwigheid'

Van de 21 Britse stadions die hij nu heeft geportretteerd, zal een groot deel volgens Magielse binnen nu en vijf jaar zijn verdwenen. ‘The Final Whistle’ zal voor hen gaan klinken. “Precies de reden voor mij om ze vast te leggen voor de eeuwigheid.”

Luister naar fotograaf Marco Magielse in het radioprogramma Afslag Zuid en lees daarna verder.

Als het gaat om voetbalstadions is in Groot-Brittannië alles veranderd na de Hillsborough-ramp in 1989, waarbij 96 fans van Liverpool omkwamen. “Daarna zijn stadions in sneltreinvaart gemoderniseerd."

"Logisch, maar in veel gevallen is dit ten koste gegaan van de authenticiteit. Neem nou de grote, moderne stadions waar spandoeken worden verwerkt in de boarding. Supporters kunnen hun spandoek uploaden en vervolgens zijn ze langs het veld te zien. Dodelijk voor de sfeer, als je het mij vraagt.”

Cathin Park in Glasgow (Foto: Marco Magielse).

Pure voetbalsfeer

Dat het nog anders kan, blijkt uit het werk van Magielse. In zijn boek zijn honderden foto’s verzameld die pure voetbalsfeer ademen. Van Craven Cottage van Fulham tot Roots Hall van Southend United. Smullen voor de ware liefhebber. Een ode aan het ultieme voetbalgevoel, zoals je het boek zou kunnen omschrijven.

Het mooiste stadion uit het boek is wat hem betreft The Oval in Belfast. Toen hij daar voor het eerst plaatjes van zag, wist hij het meteen: daar moet ik een keer naartoe. De thuishaven van Glentoran FC is volgens hem 'het ultieme voetbalstadion'. "Nog compleet. Alles authentiek. Het perfecte plaatje als je het mij vraagt met twee prachtige tribunes aan de lange zijdes en mooie staantribunes achter de doelen. Eigenlijk klopt daar alles wel."

Final Whistle is een uitgave van Staantribune. Via de website van dit voetbalmagazine is het boek te bestellen. Kosten: 34,95 euro.