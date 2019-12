Ontharingssalons Just Wellness onverwacht dicht, honderden klanten en personeel gedupeerd

De deuren van het Just Wellness filiaal in Breda zijn gesloten

De oksel van een van de gedupeerden na een behandeling bij Just Wellness in Tilburg.

Rughaar, een woekerende bikinilijn of een ongewenste snor, een gruwel voor veel mensen. Behandelingen om er vanaf te komen, zijn duur. Niet bij de schoonheids- en ontharingssalons van Just Wellness. Daar verkochten ze betaalbare pakketten voor een onbeperkt aantal behandelingen. Klinkt te mooi om waar te zijn? Dat is het ook, want de telefoon wordt niet meer opgenomen en de website is offline. ”Oplichters zijn het!”

Het was er altijd druk, maar nu zijn de deuren potdicht. Er zaten altijd mensen te wachten. Meestal vrouwen, maar ook mannen. Just Wellness, met het hoofdkantoor in Valkenswaard, breidde in razend tempo uit. Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch… niet alleen in Brabant, maar door heel Nederland. Nu is het ineens muisstil. De telefoon wordt niet meer opgenomen en de website ligt eruit.

Er gaan geluiden op dat het bedrijf failliet is. Toch is bij de rechtbank in Den Bosch, waar uitstel van betaling moet worden aangevraagd of waar het faillissement moet worden uitgesproken, niks bekend. Op de Facebookpagina ‘Opgelicht door Just Wellness!!’ stromen de reacties van boze klanten binnen.

Onbeperkt en levenslang

Dat het concept zo populair was, is niet zo gek. Waar een OPT of IPL-behandeling normaal prijzig is, was het bij Just Wellness spotgoedkoop. Een jaar lang om de vier weken een behandeling en je zou voorgoed van je ongewenste haar af zijn. Nou ja, niet altijd voorgoed. “Soms komt het haar terug”, werd erbij gezegd. Maar ook dan: geen nood, want je kon onbeperkt en levenslang terugkomen.

Even ter vergelijking: normaal kost De behandeling van een bikinilijn pakweg 800 euro. Bij Just Wellness maar 79 euro en voor 148 euro was je van je beenhaar en je okselhaar af. Maar je kon het zo gek maken als je wilde. Snor, haren op je tenen, voor alles was er een relatief goedkoop pakket. “Dat geld zullen we nu wel niet meer terug zien, vrees ik”, zegt Diana Gerritsen. Ook Kim Rust zegt: “Ik heb ook een pakket voor onbeperkt ontharen waar ik nu niks meer mee kan!”

Niet alleen de klanten zijn gedupeerd, ook het personeel baalt als een stekker. Helemaal zo net voor de kerst. Ze hebben sinds november al geen loon meer gehad. Dat blijkt uit de online video van #Boos van BNNVARA die donderdag op YouTube verscheen.

Snel nog pakketten kopen

Net voordat het mis ging met Just Wellness werden klanten nog overgehaald om wat extra pakketten te kopen. “We hebben te horen gekregen dat de pakketten eruit gaan”, zei een medewerker van het filiaal in Breda in november nog. “Waarschijnlijk omdat het zo goed loopt dat het niet meer nodig is.”

Op de Facebookpagina is te lezen dat het personeel ook van niks wist. Ze zouden een cadeaubon van 50 euro krijgen als ze nog snel wat pakketten verkochten. “Wij wisten pas hoe het zat op de dag dat we geen loon kregen! Ik heb ook heel veel mensen nog pakketten aangesmeerd omdat ik dacht: ja, ik wil die bon!”

En daar trapten natuurlijk aardig wat mensen in. “Ik heb de afgelopen keer 100 euro betaald omdat ik overgehaald ben om mijn benen er extra bij te doen. Ik moest dat meteen afrekenen en zaterdag zou de eerste behandeling zijn. Dat gaat nu dus uiteraard niet door, “ vertelt Yoella. Sandra Farenhorst zegt: “Nu vermoed ik dat het een truc was om extra geld binnen te halen om zo misschien het faillissement af te wenden..”

Uitslag en brandwonden

Ook over de behandelingen van Just Wellness zijn velen niet echt te spreken. Op de Facebookpagina zijn tal van foto’s te vinden van uitslag en brandwonden die ontstaan zouden zijn door de ontharingsbehandeling.

“De pigmentvlek boven m’n lip is erger geworden”, zegt Patty Hagen. Kirsten Magielsen kreeg er wondjes van en erge jeuk met rode uitslag. Ook Fleur van den Brule is er niet over te spreken. “Ik heb een duur pakket gekocht en ergere vlekken gekregen op mijn been.” De oksel van Anne was na een behandeling in Tilburg vuurrood.

‘Ik voel me dom’

Geld kwijt, uitslag en wondjes dus, maar het meest gehoorde commentaar is nog wel: geen resultaat, zelfs niet na vele behandelingen. Nog meer behandelingen lijken er voorlopig dus ook niet in te zitten. “Gedupeerd… tja... Het is meer dat ik me dom voel omdat het te mooi was om waar te zijn is en ik er toch in getrapt ben”, zegt Baukje Mols.