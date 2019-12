Verzakking van huizen in de Reeshof afgewend: waterpeil niet omlaag maar bruggen verhoogd

Het Wilhelminakanaal in de zomer Foto: Toon Boons

Het waterpeil van het Wilhelminakanaal in Tilburg wordt niet verlaagd. Dat heeft Rijkswaterstaat vrijdag bekendgemaakt. Bewoners van de Reeshof waren bang voor verzakkingen van hun huizen bij een lager waterpeil. Dat gevaar is nu geweken.

Het Wilhelminakanaal in Tilburg-West en de Reeshof wordt geschikt gemaakt voor grotere schepen. Daarvoor is ook al een nieuwe sluis aangelegd. Om die grotere schepen goed door het kanaal te kunnen loodsen, zou het waterpeil 30 centimeter moeten dalen.

Bewoners en bedrijven langs het kanaal zijn daar fel op tegen, omdat dat gevolgen kan hebben voor de grondwaterstand en dus voor eventuele verzakkingen van hun huizen en bedrijven. Ook de natuur zou verliezer zijn omdat er verdroging gevreesd werd.

Duurste optie

De provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Tilburg hebben vrijdag bekendgemaakt dat er gekozen wordt voor waarschijnlijk de duurste optie, het verhogen van de bruggen. Wat dat gaat kosten, is nog niet duidelijk. Ook blijft het onduidelijk welke maatregelen er nog meer genomen moeten worden.

Erik Groels, voorzitter van de Wijkraad Reeshof is superblij met de beslissing." We worden gehoord. We waren bang voor de ernstige gevolgen als het water 30 centimeter zakt. Het lijkt heel weinig, maar de gevolgen zijn niet te overzien. Het boek kan nu gesloten worden."

