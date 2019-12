Grote partij vuurwerk in beslag genomen: 134 kilo gevonden in een schuur in Drunen

In een schuur in Drunen heeft de politie vrijdagmiddag ongeveer 134 kilo aan vuurwerk in beslag genomen. De politie vermoedt dat het vuurwerk was bestemd voor illegale verkoop.

Het is in Nederland toegestaan 25 kilo legaal vuurwerk in bezit te hebben. De gevonden partij gaat fiks over die limiet heen. Om wat voor vuurwerk het precies gaat is nog niet duidelijk.



Eerder deze week werd er in een huis aan het Antoon van Rijenplein in Tilburg ook al een grote vuurwerkvondst gedaan. Het ging daar om ruim vijftig kilo aan vuurwerk.