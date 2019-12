'Het is als een begrafenis', na 28 jaar het allerlaatste feest in het Beursgebouw in Eindhoven

Concerten, boekenbeurzen en zelfs lingerie-uitverkopen, het kwam de afgelopen jaren allemaal voorbij in het Beursgebouw in Eindhoven. Vrijdag maakt de evenementenlocatie zich op voor het allerlaatste feest. Na 28 jaar is het over en uit voor het Beursgebouw.

In totaal brachten zes miljoen mensen de afgelopen jaren een bezoek aan een van de duizenden evenementen in het Beursgebouw. Een succes dus, maar toch werd besloten de hal te sluiten, vertelt directeur Chris Aelberts. ''De kans op mankementen wordt steeds groter. Ook hebben we een veel te hoog energieverbruik.''

Achttien bonusjaren

De opbrengsten wegen niet meer op tegen de kosten. ''Als het dak straks instort of de verwarming begeeft het, dan zijn we zo zes tot zeven ton verder. Dat gaan we echt niet meer terugverdienen.''

Het markante gebouw naast het station zou er eigenlijk ook maar tien jaar staan. Dat werden er dus uiteindelijk 28. ''Uiteindelijk hebben we het nog best lang volgehouden met allerlei evenementen'', vertelt hoofd evenementen, Meranda de Laat. ''Nu hebben de twee aandeelhouders andere plannen met de locatie.'' Wat die plannen precies zijn, is nog onbekend.

Heel Eindhoven uitgenodigd

Op 1 januari sluit het Beursgebouw definitief de deuren. Vanaf dan moeten de organisatoren van evenementen op zoek naar een nieuwe locatie, waarschijnlijk buiten de grootste stad van onze provincie. ''Eindhoven is wat dat betreft wel echt een locatie kwijt. Dat is wel heel jammer om te zien, maar het is prima zo'', zegt De Laat.

Dit weekend mag het dak van het Beursgebouw er nog één keer af. ''Heel Eindhoven is uitgenodigd om samen met ons het laatste feest, Het Super Fout!-feestje, te vieren.'' De directeur vult aan. ''Het is eigenlijk dankjewel zeggen tegen het publiek en de buurt. Verder wordt het een afscheid zonder toeters en bellen.''

'Allemaal naar huis'

Het afscheid is volgens de directeur ook geen feestwaardig moment. ''Een begrafenis eindigt ook met een koffietafel, daarna ga je allemaal naar huis. Dit is toch ook een beetje een begrafenis in Eindhoven. De wervelende omgeving, het gezeur en dat lachen en huilen. Dat ga ik wel missen.''