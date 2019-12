Hidde van Veenendaal (18) staat ineens naast Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin: 'Echt cool'

Bekijk de video van Hidde van Veenendaal bij de ploegenpresentatie en lees daarna verder:

Van Veenendaal is opgenomen in het Jumbo-Visma Development Team, een opleidingsploeg voor beloften. De jonge renners stonden tijdens de ploegenprestatie van de ploeg tussen de renners die om de eindzege strijden in de grote rondes en klassiekers. "Het werd live op tv uitgezonden, dat is al een reden om zenuwachtig te zijn. Maar dan ook met die grote mannen, dat is iets om extra zenuwachtig voor te zijn. Het was echt cool."

Een gesprek heeft Van Veenendaal nog niet gehad met de toprenners van Nederland of bijvoorbeeld Primoz Roglic, de beste renner van het afgelopen seizoen. "Op 13 januari gaan we samen met de profs op trainingskamp, dan ga ik zeker met ze praten. Ik zal heel wat op kunnen steken van hun tips."

Dromen

“Ik heb een mooie dag gehad, hopelijk gaat het ook een mooi jaar worden”, keek Van Veenendaal terug op de ploegenpresentatie in het hoofdkantoor van HEMA, de nieuwe subsponsor van het team. Bijzonder was het ook, want ineens hoor je bij de ploeg en zie je mannen die je eerder als fan volgde. “Zo heb ik altijd heel erg naar Wout van Aert opgekeken. Hij is een beetje hetzelfde type renner, goed in dezelfde wedstrijden.”

De Belg heeft al een rit in de Tour de France gewonnen, iets waar Van Veenendaal voorlopig alleen van kan dromen. "Ik zou wel heel graag een keer aan de start van de Tour de France willen staan, en finishen. Als je de Tour de France hebt gereden, kun je zeggen dat je echt wielrenner bent. En Parijs-Roubaix, die ik bij de junioren heb gewonnen, zou ik ook graag een keer rijden.”

Als je de Tour de France hebt gereden kun je zeggen dat je echt wielrenner bent

Maar voorlopig zijn dat dromen voor de toekomst. Van Veenendaal maakt nu de overstap van de junioren naar de beloften en moet nu gaan rijden tegen oudere en meer ervaren renners. "Dat is nieuw. Het gaat vooral een jaar van leren worden. Daar kijk ik heel erg naar uit."