All I want for Christmas is... personeel! MMC zoekt met kerstclip naar nieuwe collega’s

Geen saaie advertentie of vacature. Met hulp van Mariah Carey hoopt het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven en Eindhoven nieuw personeel te vinden. De medewerkers van het ziekenhuis schitteren in een eigen kerstclip. “We willen laten zien hoe leuk het is om hier te werken.”

Medisch specialist Jesse van Akkeren, een van de vijftig mensen die in de kerstclip te zien zijn: “Het is heel leuk om te doen, we hebben er veel plezier aan beleefd met z’n allen.” De opnames zijn gemaakt in de koffiepauzes en na de diensten van de medewerkers.

De nood voor nieuw personeel is hoog, dus hoopt het MMC dat (potentiële) zorgmedewerkers enthousiast worden van de clip en gaan solliciteren. “Alle ziekenhuizen in Nederland hebben nieuw personeel nodig, dus dan moet je iets van jezelf laten zien. Het is positief en menselijk, dat past wel bij ons”, zegt Van Akkeren.

Het ziekenhuis krijgt veel positieve reacties op het muzikale uitstapje. “We hebben het idee om nog meer te doen met livemuziek bij patiënten aan het bed.” De wervingsactie in kerstsfeer lijkt haar vruchten af te werpen: volgens Jesse hebben al meerdere mensen aangegeven dat ze gaan solliciteren.

Bekijk hieronder de clip en solliciteer.