Hardleerse illegale vogelvanger opnieuw betrapt

De politie heeft samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) illegaal gevangen vogels gevonden in een volière van een man in de gemeente Meierijstad. De man is in het verleden eerder betrapt op het vangen van wilde vogels. Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt.

De politie en het LID kregen een tip dat de man weer vogels had gevangen. Er zaten tien vogels in de volière in zijn tuin. De agenten vonden ook een vangkooi. Waar in de gemeente Meierijstad de man woont, is niet bekendgemaakt.

Het is toegestaan om alle soorten Nederlandse vogels in gevangenschap te houden, maar dat mag alleen als ze zijn gefokt. Het is verboden om wilde vogels te vangen en te verhandelen. Op de zwarte markt brengt een vink tot veertig euro op. Voor zeldzamere vogels zijn bedragen als duizend euro niet ongewoon.

De boetes voor handel in wild gevangen vogels kan oplopen tot 1375 euro. Hoe hoog de boete voor deze man is, is niet duidelijk.