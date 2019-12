'Bloed of bloemen!', Brabantse truckers Team de Rooy gaan voor podiumplek bij Dakar Rally

Teambaas Gerard de Rooy moet de Dakar Rally dit jaar laten schieten vanwege een hernia. De trucker uit Son gaat echter wel mee naar het Midden-Oosten. Als ervaren rot, hij won de zwaarste rally ter wereld twee keer, gaat De Rooy zijn vernieuwde en vrij jonge team coachen. "Ik moet ervoor zorgen dat ze slim gaan rijden", zo zegt hij.

'Ik kan hard gaan'

Door het wegvallen van Gerard de Rooy is Janus van Kasteren kopman van het -op de Spanjaard Albert Llovera na- geheel Brabantse team. Een overwinning lijkt nog niet aan de orde, maar het talent uit Veldhoven moet in staat zijn om op het podium te finishen in Saudi-Arabië. Bovendien rijdt hij nu een Iveco in plaats van de Renault die tijdens eerdere edities toch wat problemen gaf.

Bekijk de video met coureur Janus van Kasteren met ook beelden van de preproloog in Eersel.

"Ik kan hard gaan", zegt de 32-jarige Van Kasteren. "Ik start als nummer 6 en dat is heel belangrijk want dan zit je meteen vooraan. Ik ga eerst aan de top vijf denken, dan komt die podiumplek die laatste paar dagen misschien wel. Het ligt er ook aan hoe hoe hard de tegenstanders gaan. Het is bloed of bloemen!"

'Blijven rijden om op het podium te komen"

Ook Vic Versteijnen mag beschouwd worden als kopman en ook hij zet in op een podiumplek. Het is wat Team de Rooy van hem verlangt. De coureur, oud-klasgenoot van Van Kasteren, deed in 2017 al mee aan de Dakar Rally en viel toen een dag voor de finish uit. Hij weet dus als geen ander dat een plaatsje bij de beste drie geen makkelijke opgave is.

"Dat is wel een dingetje", zegt Vic Versteijnen, die als laatste bij het team kwam. "Toen ik ging praten met De Rooy zei ik dat snelle assistentie ook goed was voor mij. Maar die rol was al vergeven en ze wilden dat ik voor een podiumplek ga strijden. De missie is dus duidelijk."

Spannend

"Het is allemaal heel spannend, maar het is een lange Dakar en je moet niet teveel meemaken. Je moet wel blijven rijden om op het podium te kunnen komen", aldus een reële Versteijnen.

Bekijk de video waarin Vic Versteijnen vertelt hoe gaaf het is om voor Team de Rooy te rijden.

Becx helpt bij trammelant

De coureurs Van Kasteren en Versteijnen worden in de Dakar Rally bijgestaan door Michiel Becx uit Vessem. Hij heeft de belangrijke taak van snelle assistent. Becx deed vorig jaar mee bij de auto's, maar moest in Peru de wedstrijd tijdens de marathonetappe verlaten.

Bekijk de video met coureur Michiel Becx waarin hij onder meer zijn truck bewierookt.

"Wij moeten zorgen als Team de Rooy dat er iemand op het podium komt", vertelt Michiel Becx. "Ik denk dat we daar met Janus en Vic serieus kans op maken. Maar zij moeten ook weten dat er iemand achter hen zit die ze komt helpen als er trammelant is. Ik denk dat Dakar bij uitstek een spel is waarbij je samen tot een eindresultaat komt. Dat doen ze in het wielrennen ook al jaren en dat is niet voor niets. Ik heb geen hoofdrol, maar wel een belangrijke rol."

Van winterspelen naar Dakar Rally

Team de Rooy kent naast de drie Brabanders nog een vierde lid, namelijk Albert Llovera. Ook hij is - net als Becx- snelle assistent voor Van Kasteren en Versteijnen.

Llovera (52) deed in 1984 als skiër nog mee aan de Olympische winterspelen, maar raakte in 1985 vanaf zijn middel verlamd. De Andorrees ging zich daarna bezig houden met de rallysport en nam daarbij deel aan maar liefst 29 WK's. In 2007 debuteerde Llovera in de Dakar Rally.

Brabanders

In het truck-klassement rijden in Saudi-Arabië nog meer Brabanders mee. Zo zijn ook de broers Ben en Jan van de Laar uit Best present, met hun DAF. Ook Raph van de Elshout uit Zevenbergen is weer van de partij. Hij navigeert de vrachtwagen van coureur Richard de Groot.