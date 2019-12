Hekkensluiter RKC verslaat dolend FC Twente

WAALWIJK -

RKC Waalwijk heeft in de achttiende speelronde van de eredivisie zijn derde zege van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Fred Grim won de thuiswedstrijd tegen FC Twente met 3-0. De Waalwijkers gaan ondanks de overwinning als hekkensluiter de winterstop in. Stijn Spierings was goed voor twee treffers.