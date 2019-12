'RKC laat supporters bij vlagen genieten', Waalwijkers verslaan FC Twente met ruime cijfers

RKC Waalwijk heeft in de achttiende speelronde van de eredivisie zijn derde zege van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Fred Grim won de thuiswedstrijd tegen FC Twente met 3-0. De Waalwijkers gaan ondanks de overwinning als hekkensluiter de winterstop in. Stijn Spierings was goed voor twee treffers.

Lees verder na de analyse van RKC-watcher John Nelissen.

RKC kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Anas Tahiri bekroonde zijn terugkeer in de basis met een doelpunt. De middenvelder rondde een voorzet van Clint Leemans knap af nadat hij de aanval zelf had opgezet. De Waalwijkers kregen meerdere kansen om de voorsprong uit te breiden. Een kopbal van Mario Bilate werd echter op schitterende wijze gekeerd door doelman Joël Drommel van FC Twente. Ook Leemans had de 2-0 op zijn schoen. Oog in oog met Drommel probeerde Leemans het met een stiftje, maar die vloog over het doel.

Direct na rust was het wel raak: een goede aanval van RKC werd afgerond door Stijn Spierings. Diezelfde Spierings was op het uur opnieuw trefzeker. Hij rondde een individuele actie knap af.

Zo kan RKC met een goed gevoel de winterstop in. De ploeg van trainer Fred Grim blijft met twee punten achterstand in het spoor van ADO Den Haag, die zondag in actie komen tegen Ajax.

Bekijk hieronder de reacties van Mario Bilate en Anas Tahiri na afloop.