Vliegverkeer Eindhoven Airport zaterdag twee keer onderbroken door tekort aan luchtverkeersleiders

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport zal zaterdag vermoedelijk twee keer stil liggen door een gebrek aan militaire verkeersleiders. Afgelopen weekend was dat ook al het geval, zo schrijft de NOS vrijdagavond. Verkeersleiders die toen ziek waren, zijn dat nu nog steeds. Militair vliegverkeer is vaker stilgelegd vanwege het tekort, maar bij civiel vluchtverkeer is dat minder gebruikelijk.

De NOS, die contact heeft gehad met verkeersleiders, schrijft dat de onderbrekingen zaterdag vermoedelijk plaatsvinden aan het einde van de ochtend en het einde van de middag. Vorig weekend lag het vliegverkeer ook meerdere keren kort stil.

Dit alles is het gevolg zijn van een personeelstekort en ziekteverzuim. Zieke verkeersleiders kunnen moeilijk vervangen worden. Op de momenten dat er een krappe bezetting is en de medewerkers moeten pauzeren, moet het vliegverkeer soms geduld hebben.

Dertien toestellen in afwachting in de lucht

Volgens de NOS cirkelden op 22 oktober dertien vliegtuigen in de lucht, tot er weer verkeersleiders waren. Ook vertrekkend vliegtuigen zouden die dag last hebben gehad van de krapte onder verkeersleiders, die de vliegtuigen in Eindhoven overigens aansturen vanaf Schiphol.

Het stilleggen van het vliegverkeer zou gebeuren in overleg met Eindhoven Airport en de luchtvaartmaatschappijen.

Militaire verkeersleiders

Al het vliegverkeer op het Eindhovense vliegveld wordt aangestuurd door militaire verkeersleiders, dat stamt nog uit de tijd dat het enkel een militair vliegveld was.