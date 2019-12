Brand verwoest gebouw De la Salle in Boxtel, politie houdt rekening met brandstichting

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw. De brandweer kon niet voorkomen dat het gebouw van de technische dienst verloren ging, maar wel dat het vuur zou overslaan naar een ander gebouw. Het zou gaan om een gebouw van het leer-werkbedrijf van de groenvoorziening. "We zijn flink geschrokken. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Momenteel inventariseren we wat er precies is verwoest. Ons doel is om na de kerstvakantie weer aan de slag te kunnen met het leer-werkbedrijf", laat een woordvoerster van La Salle weten.

Harde knal

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Kort voordat de brand werd ontdekt, zou een harde knal gehoord zijn. Een getuige zou een aantal mensen vervolgens hebben zien wegrennen.

Koraal De la Salle is een organisatie voor jongeren van 6 tot 23 jaar die een licht verstandelijke beperking hebben, gecombineerd met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen.